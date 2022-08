Londra, va in bagno in aeroporto e la futura moglie scappa con i soldi

14 agosto 2022 a

Una storia che ha dell'assurdo quella capitata a un quarantenne londinese. L'uomo era stato abbagliato da un colpo di fulmine al punto di chiedere alla donna di sposarlo nel giro di pochissimo tempo. Fin qui nulla di strano se non fosse che qualcosa poi non è andato come doveva. Tempo di mettere qualcosa in valigia e i due hanno deciso di raggiungere Roma per sposarsi in fretta e furia, soli senza parenti né amici.

Stando al Sun i due promessi sposi si sono dirette all'aeroporto di Heathrow, principale scalo londinese. Arrivati qui in anticipo, l'uomo è dovuto andare in bagno: "Amore vado in bagno", le ha detto. Ma al suo ritorno, la spiacevole sorpresa: la futura moglie è fuggita con il bagaglio a mano e i soldi, circa 5.000 sterline in contanti che aveva portato con sé per il soggiorno nella Capitale. Il 40enne ha provato a cercarla ovunque con la polizia, ma della donna non c'era traccia.

"Era a pezzi, totalmente inconsolabile - hanno detto i testimoni che hanno assistito alla scena -. Si erano incontrati solo di recente e lui si era innamorato di lei. Le aveva proposto di sposarlo il giorno prima e lei aveva accettato". Eppure il finale non è stato quello desiderato.