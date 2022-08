Naufraga su questa isola deserta? Come sopravvive 5 giorni senza cibo e acqua

16 agosto 2022 a

Quanto capitato a Nelson Nedy può sembrare la sceneggiatura di un film, e invece è tutto realmente accaduto. Il 51enne, di mestiere giardiniere, si è ritrovato su un’isola deserta dopo essere caduto da uno scoglio: era su una spiaggia di Rio de Janeiro prima di finire facile preda della forte corrente oceanica, che lo ha trasportato fino all’isola deserta di Palmas.

La dinamica è stata particolarmente sfortunata: l’uomo si stava arrampicando sugli scogli quando è stato sorpreso da un’onda molto alta, che lo ha scaraventato in acqua e costretto a essere preda della corrente. Nedy è stato trascinato per diversi chilometri, fino a quando non è arrivato su un’isola deserta: qui è riuscito a trovare una grotta, dove si è riparato e ha passato la prima notte da naufrago. Il giorno successivo è andato all’esplorazione ed è riuscito a trovare una tenda improvvisata, probabilmente abbandonata da alcuni pescatori, insieme a due limoni.

“Li ho mangiati con la pelle e tutto per non perdermi nulla”, ha dichiarato il 51enne, che è sopravvissuto per cinque giorni, nonostante la disperazione crescente. Patendo la fame e la sete, ha provato a bere l’acqua di mare e persino a mangiare del carbone, dopo aver visto le scimmie farlo a loro volta. Poi è stato salvato da un gruppo di persone che si erano avvicinate all’isola con delle moto d’acqua: una volta dato l’allarme, Nedy è stato salvato con un aereo ed è stato portato in ospedale.