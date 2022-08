Kate Middleton, "incontro drammatico": la vendetta su Harry

17 agosto 2022 a

Harry e Meghan incontreranno nuovamente William e Kate. Un incontro che i bene informati giudicano come "drammatico". Secondo i tabloid inglesi, l'incontro che si terrà nei prossimi giorni potrebbe essere accompagnato da sguardi glaciali, gli stessi che si sono scambiati nel corso del Giubileo della Regina. A quanto pare la reuinion dopo i veleni di qualche mese fa non ci sarà.

Si tratterà di un freddissimo faccia a faccia dovuto a una circostanza particolare: Meghan ed Harry si tratterranno per qualche giorno nella residenza vicina a quella di William e Kate ad Adelaide Cottage. I duchi di Cambridge infatti si sono trasferiti in questa nuova dimora per stare più vicini alla Regina. Ma a quanto pare proprio la Regina non incontrerà i nipoti. Sua Maestà tornerà a Windsor dopo aver lasciato Balmoral.

La Regina infatti dovrà gestire la turbolenza politica che sta investendo l'Inghilterra con il governo dimissionario di Boris Johnson. La sovrana dovrà incontrare il premier per fare il punto sui prossimi scenari per l'esecutivo. Dunque a causa di questi impegni non ci sarà l'incontro con Meghan ed Harry che a quanto pare, secondo le malelingue, non hanno alcuna intenzione di incontrare la Regina.