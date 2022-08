Sanna Marin, il nuovo video: effusioni intime con 3 uomini nel club privé

19 agosto 2022 a

Nuovi e piccanti guai per Sanna Marin: gira un nuovo, ben più esplicito e compromettente video sulla folle serata della premier finlandese in discoteca, a poche ore dalle prime immagini pubblicate sui social. I balletti scatenati tra amici sembrano acqua di rose a confronto delle effusioni spinte in discoteca tra un uomo e la bella leader nordica, indicata dal magazine tedesco Bild come "la più cool" (a scanso di volgarità, potremmo tradurre con "alla moda") del mondo, e come dare torto ai teutonici.... La 36enne premier socialdemocratica è stata pizzicata in tenera compagnia dello sconosciuto, intento ad abbracciarla e far scivolare le mani sul corpo dell'influente politica, nel privé di un club di Helsinki. Stando a quanto riporta la stampa finlandese, che sta cavalcando il caso diventato ormai politico e internazionale, le nuova immagini risalirebbero al 6 agosto, nel corso dello stesso fine settimana in cui è avvenuto il party privato immortalato dal primo video fatto circolare.

Per la precisione, racconta il tabloid Seiska, la premier balla in modo intimo con almeno "tre uomini diversi". Alcuni media fanno notare che in quei giorni la Marin era nel pieno delle sue funzioni, dal momento che aveva già cancellato una vacanza, e dunque non aveva passato i poteri al ministro della Difesa, come fatto in altre occasioni. Da qui l polemica pesantissima sulla "sobrietà", letteralmente, di Sanna. Gli oppositori hanno chiesto un test antidoping per stabilire se fosse sotto effetto di droghe, lei ha smentito categoricamente parlando solo di "tanto divertimento" e, al limite, un po' di alcol. Ovviamente, il secondo video rischia di peggiorare la sua immagine pubblica.





Ma il vero nodo della questione è: chi ha iniziato a far circolare questi video? L'esperto di cybersicurezza Petteri Järvinen, su Iltalehti, ha affacciato l'inquietante pista russa: i pirati informatici al servizio del Cremlino potrebbero avere hackerato il telefono o gli account social di qualcuno che fa parte del circolo stretto di Marin. Non nel primo caso, però, visto che il video del party privato era stato incautamente pubblicato da un conoscente della premier sul proprio profilo Instagram. Di certo a Mosca, dove la Marin è considerata un nemico pubblico da quando ha voluto l'ingresso della Finlandia nella Nato, guardano con soddisfazione alle "notti pazze" di Sanna.