Kate Middleton, "botta di gelosia". Il tam tam impazzito su Amelia

Una botta di gelosia per Kate Middleton, e non solo. In Gran Bretagna social e tabloid hanno già incoronato (è il caso di dirlo) Lady Amelia Windsor come "la più bella del reame". La 26enne è cugina di terzo grado dei principi William e Harry, nipote del principe Edoardo (Duca di Kent), cugino della Regina Elisabetta, e terza figlia di Giorgio, conte di Sant'Andrea: nata a Cambridge, la bionda e angelica "Mei" ha conquistato tutti i sudditi e gli esperti di gossip reale anche grazie alle sue tendenze mondane.

La gelosia della moglie di William, precisiamo, per una volta non è legata dunque a questioni di cuore (le voci sulle presunte scappatelle dell'erede al trono hanno fatto molto male a Kate): si tratta di pura, frivola concorrenza femminile. Anche perché una delle frasi più ricorrenti, a proposito della graziosa rivale, è "altro che Kate o Meghan Markle". Di fatto, la rampolla ha detronizzato le due donne-copertina della Famiglia reale.

A differenza della riservatissima duchessa di Cambridge, infatti, Lady Amelia è fin da adolescente entrata nel mondo della moda e agli studi prestigiosi alla St. Mary's School di Ascot e all'Università di Edimburgo (dove ha studio lingue e letterature moderne) ha sempre affiancato una passione molto glamour per le sfilate, tanto da essere salita addirittura in passerella per Dolce & Gabbana, oltre a prestigiose collaborazioni con Bulgari e Chanel. Di rigore anche le paparazzate alle "prime" più attese dei film di Hollywood.





Secondo quanto riporta MyLondon, ha anche l'agenda "giusta" per il momento: ambientalista, grande appassionata di cani, e soprattutto impegnata nella difesa dell'ambiente, che di questi tempi non guasta e soprattutto aiuta ad accrescere il gradimento presso le fette più giovani di pubblico. E tutto a favore di social, dove è molto attiva.