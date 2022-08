"Lady Diana aveva predetto il suo incidente": la lettera choc che spiega tutto

18 agosto 2022 a

La morte di Lady Diana è ancora avvolta dal mistero. In questi anni si sono rincorse le varie teorie complottiste sull'incidente a Parigi nell'estate del 1997. Ma adesso c'è qualcosa in più. A raccontarlo è il The Daily Best che ha potuto visionare alcuni episodi della nuova docuserie The Diana Investigations che andrà in onda su Discovery da questa sera. Nella serie di fatto si parla di un inquietante episodio. Lady Diana nel 1995 chiese un incontro privato con il suo avvocato personale, Victor Mishton per raccontargli "qualcosa che aveva in mente".

Durante quel colloquio, mentre Mishton prendeva appunti, Diana disse che fonti affidabili le avevano rivelato di un incidente stradale inscenato in cui sarebbe morta o sarebbe rimasta gravemente ferita. Dopo l'incidente il legale di Diana consegnò quegli appunti al commissario della polizia metropolitana di Londra che le mise sotto chiave in cassaforte. Solo quando il commissario andò in pensione quegli appunti vennero tirati fuori dalla cassaforte. Tra i nemici giurati Lady Diana aveva indicato il governo britannico, Carlo e i servizi segreti.

Poi quella lettera choc del 1996: "Sono seduta qui alla mia scrivania oggi, desiderando che qualcuno mi abbracci e mi incoraggi a rimanere forte e a tenere la testa alta. Questa particolare fase della mia vita è la più pericolosa. Mio marito sta pianificando un guasto ai freni nella mia automobile per causarmi un gravissimo trauma cranico". Ma a queste sue premonizioni non fu mai dato peso.