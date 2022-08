Meghan e Harry, sfregio alla Regina Elisabetta: Inghilterra umiliata

16 agosto 2022 a

Meghan Markle e il principe Harry hanno annunciato che torneranno nel Regno Unito facendo però infuriare la Regina Elisabetta. Secondo alcune indiscrezioni apparse sui media inglesi infatti in agenda non è prevista alcuna visita a Sua Maestà. E nessun incontro è previsto con il principe Carlo o con William e Kate Middleton. Tantomeno, la ex coppia reale avrebbe l'intenzione di chiedere un appuntamento.

La visita in Inghilterra si terrà a settembre ed è motivata da alcuni eventi di beneficenza. Il portavoce della Duchessa e del Duca di Sussex ha rivelato che la coppia sarà a Manchester, in occasione del One Young World Summit, previsto dal 5 settembre e che riunirà giovani leader provenienti da più di 190 Paesi. Meghan Markle è una delle consigliere dell’Organizzazione. Meghan e Harry andranno anche in Germania per l’evento One Year To Go 2023 di Invictus Games, prima di tornare nuovamente nel Regno Unito per i WellChild Awards l’8 settembre.

"Il Principe Harry e Meghan sono lieti di visitare diversi enti di beneficenza che stanno loro a cuore a settembre", ha spiegato il portavoce della coppia. Secondo quanto riporta il Mirror, Harry e Meghan Markle avrebbero deciso di non incontrare la Regina Elisabetta durante la loro visita a sorpresa nel Regno Unito. Al momento non si sanno le motivazioni di questa scelta e nemmeno se saranno presenti i loro figli Archie e Lilibet.

Il ritorno nel Regno Unito è stato visto inizialmente come un “segno” per allentare la tensione tra la Famiglia Reale e i Sussex, anche in previsione dell’uscita del libro di memorie che agita il Palazzo. Ma queste nuove indiscrezioni cambiano il quadro.