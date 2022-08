Meghan Markle, "chi è la sua vicina di casa e perché non si parlano"

17 agosto 2022 a

Meghan Markle e Katy Perry, vicine di casa a Los Angeles, non andrebbero per nulla d'accordo. Secondo il Daily Star, sarebbe la duchessa di Sussex a non sopportare la cantante. Il motivo? Un commento rilasciato dalla popstar qualche anno fa. A differenza delle loro partner, il principe Harry e Orlando Bloom avrebbero invece dei rapporti civili anche se non si considererebbero amici. "Orlando è molto comprensivo con Harry e Meghan e se vede qualcosa di sospetto nella loro casa li avverte immediatamente - ha rivelato una fonte al magazine -. Sono buoni conoscenti, ma difficilmente li vedremo a cena con le rispettive consorti”.

Il commento che Meghan Markle non avrebbe ancora digerito risale al 2018, quando c'è stato il matrimonio con Harry nel Regno Unito. Qualche giorno dopo le nozze, a Katy Perry - durante il red carpet di American Idol - è stato chiesto un parere sull’abito della sposa. “Avrei fatto qualche prova in più”, aveva detto lei a Entertainment Tonight, confessando così di non avere apprezzato fino in fondo il vestito di Meghan.

L'artista ha addirittura ammesso di avere preferito il vestito indossato da Kate Middleton alle nozze con il Principe William celebrate sette anni prima, nel 2011. Queste dichiarazioni non sarebbero piaciute affatto alla Markle, che da allora nutrirebbe profondo rancore nei confronti della sua vicina di casa. Per questo le due non si rivolgerebbero la parola. Ma non è tutto. Perché pare che non ci siano dei buoni rapporti nemmeno col resto del vicinato: stando ad alcune voci la Markle sarebbe stata soprannominata “la principessa di Montecito” per i suoi modi arroganti e presuntuosi.