"Kate Middleton sta fuggendo", il gesto che fa scoppiare la bufera

Kate e William sono finiti nella bufera. La coppia reale infatti si sposterà a vivere ad Adealaide Cottage, l'home park privatissimo di Windsor. Una scelta, quella di Kate Middleton e di William che ha scatenato una vera e propria bufera in tutta l'Inghilterra. E il motivo è presto detto. I due infatti manterranno altre case tra cui Kensington Palace, ma anche Anmer Hall e la residenza in campagna di Nofolk. Il tutto con il personale di srevizio e i costi di gestione. Un gesto che è un vero e proprio schiaffo ai milioni di inglesi che devono fare i conti con le bollette e con il caro vita. E così adesso a Londra è scoppiato un vero e proprio caso su Kate Middleton ritenuta la regista di questo trasferimento e vista come la "duchessa in fuga" per allontanarsi dai veri problemi degli inglesi.

L'ex corrispondente della BBC Peter Hunt, esperto di tematiche Reali, ha dichiarato: “Una quarta casa per i Cambridge ricorda che i reali non soffrono della crisi del costo della vita e di una recessione incombente così come noi”.

E rivela un dettaglio non indifferente, che ha gettato la Royal Family nel vortice della bufera: “Quando i soldi dei contribuenti sono stati spesi per ristrutturare il loro appartamento a Kensington Palace, il principe William, che si batte per i senzatetto, ha insistito che la sua famiglia intendesse rimanere lì per molti anni a venire”. Una promessa non mantenuta che potrebbe travolgere la credibilità del principe.