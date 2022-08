Air France, i piloti si prendono a pugni: clamoroso, che fine fa uno dei due

29 agosto 2022 a

Caos su un volo Air France: due piloti hanno litigato in cabina, urlando e picchiandosi mentre erano in servizio. Quello che era iniziato come un diverbio, quindi, si è subito trasformato in una vera e propria rissa. Secondo quanto riportato da Tribune, i due - che poi sono stati sospesi - avrebbero iniziato a discutere per motivi futili. Il tutto con i passeggeri a bordo, probabilmente all'oscuro di quello che stava succedendo.

Tutto sarebbe iniziato poco dopo il decollo: uno dei piloti avrebbe tirato schiaffi all'altro a seguito di una discussione. Dagli schiaffi, poi, si sarebbe passati ad altri tipi di colpi. I due, infatti, avrebbero iniziato a picchiarsi con le proprie valigette. A quel punto si è reso necessario l'intervento degli assistenti di volo, che hanno deciso di provare a placare la situazione di tensione.

Gli assistenti di volo, che avrebbero sentito la lite dalla cabina di pilotaggio, sarebbero intervenuti per dividerli. Dopo aver fermato la rissa, un membro dell’equipaggio sarebbe stato addirittura costretto a trascorrere il resto del volo nella cabina di pilotaggio, seduto dietro i piloti. Il motivo? Il timore che la situazione potesse degenerare di nuovo, mettendo a rischio la sicurezza di tutti. La compagnia francese ha condannato l'episodio parlando di "comportamento del tutto inappropriato" e confermando uno scambio di "gesti inappropriati". Poi però ha precisato anche che il diverbio non ha avuto nessuna ripercussione sulla sicurezza dei passeggeri.