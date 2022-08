Gas, Mosca chiude di nuovo i rubinetti: "Stop al gasdotto", nuova catastrofe?

30 agosto 2022 a

Nuova chiusura del gasdotto Nord Stream 1 da parte di Gazprom. Dovrebbe iniziare domani, mercoledì 31 agosto, e durare tre giorni, fino al 3 settembre. Il motivo? Quello ufficiale è la necessità di manutenzione. In realtà, però, è evidente che si tratta solo di un modo per mettere in difficoltà i Paesi Ue, già alle prese con prezzi alle stelle di gas ed energia. Quello che diversi leader europei hanno già definito "ricatto di Mosca". Il Nord Stream 1, infatti, è la principale infrastruttura per il trasporto del gas di Mosca verso l'Europa.

L'ultima interruzione della fornitura del gas risale allo scorso 19 agosto. In quel caso, la decisione del monopolio russo del gas aveva innescato - come ricorda Federico Fubini sul Corriere della Sera - "la più violenta tempesta sul prezzo del metano mai verificatasi in Europa". Questa volta la manutenzione riguarderebbe un compressore di Nord Stream 1. A luglio invece la ragione ufficiale dello stop di dieci giorni fu la mancanza di una turbina Siemens in riparazione in Canada.

Dopo questo nuovo stop, i flussi di Gazprom attraverso il Nord Stream 1 dovrebbero riprendere, ma al massimo per 33 milioni di metri cubi al giorno. Si tratta di una quantità di gas davvero piccola rispetto alla capacità di trasporto del tubo, "che arriva a 167 milioni di metri cubi al giorno", spiega ancora Fubini. Pare, insomma, che la guerra economica tra la Russia e l'Europa sia destinata a continuare.