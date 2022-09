Aereo rubato, contro cosa si vuole schiantare il pilota: finisce in disgrazia

03 settembre 2022 a

Ruba un aereo e minaccia di schiantarsi contro un centro commerciale: ore di terrore a Tupelo, in Mississippi. Quello preso furtivamente dal pilota è un piccolo velivolo, un bimotore di oltre 7 tonnellate, che poteva essere dirottato contro un grande negozio della catena Walmart. La polizia, nel frattempo, aveva già evacuato il punto vendita e fatto scattare l'allarme nella zona intorno al negozio. Adesso, stando a quanto riferisce la Cnn, l'aereo è atterrato e il pilota è stato arrestato.

L'uomo - 29 anni - avrebbe rubato l'aereo intorno alle 5 di questa mattina dalla pista di un piccolo scalo della zona. Lo stesso in cui lavorerebbe lui. Il velivolo avrebbe volteggiato nell’area per diverse ore. Il rischio, per lui, era che potesse finire il carburante da un momento all'altro. L'ipotesi, nel caso in cui il pilota si fosse rifiutato di collaborare, era di intercettare l'aereo ed eventualmente abbatterlo. Anche perché ad un certo punto si è temuto addirittura che il pilota si schiantasse col mezzo contro zone residenziali.

Ecco perché le forze dell'ordine avevano invitato tutti i residenti della zona ad andarsene. Il Governatore Tate Reeves aveva dichiarato: “La polizia e i gestori delle emergenze stanno monitorando da vicino questa situazione pericolosa. Tutti i cittadini dovrebbero essere vigili e consapevoli degli aggiornamenti del dipartimento di polizia di Tupelo”.