Gas, Maria Zakharova: "Gli italiani soffriranno", scatta l'allarme rosso

Si alza la tensione tra Russia e Italia. Adesso il nostro Paese è nel mirino di Mosca e il "piano Cingolani" pensato per risolvere la dipendenza italiana dal gas russo fa infuriare il Cremlino. È stata direttamente la portavoce del ministro degli Esteri russo, Maria Zakharova a tuonare contro il governo italiano con toni duri e minacciosi: "Il piano italiano per la riduzione della dipendenza dalle fonti energetiche russe, messo a punto dal ministro per la Transizione ecologica Roberto Cingolani, "è imposto a Roma da Bruxelles, che a sua volta agisce su ordini di Washington, ma alla fine saranno gli italiani che dovranno soffrire", ha scritto in un post su Telegram la portavoce del ministero degli Esteri di Mosca, Maria Zakharova.

"Le imprese in Italia vengono distrutte dai "fratelli" d'oltreoceano perché ognuno dovrà sopravvivere alla crisi globale da solo. Il popolo italiano e l'economia italiana sono intrappolati dalle insensate decisioni politiche di Washington e Bruxelles" prosegue nel lungo post pubblicato. "E quando la laboriosa azienda italiana crollerà, verrà acquistata a basso costo dagli americani. Come è sempre stato. E non contate sugli investitori cinesi: dopo gli insulti inflitti dall'Occidente, Pechino non pagherà i conti degli altri". Insomma Roma ora è in aperto scontro con Mosca. La guerra comincia a bussare direttamente alle nostre porte e rischiamo un autunno di lacrime e sangue sotto i colpi delle minacce russe. Il braccio di ferro è solo all'inizio...