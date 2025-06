Iran, Maria Zakharova attacca Giorgia Meloni: "Vada a leggere"

Da qui l'attacco russo: "Qualcuno - ha scritto Zakharova sul suo canale Telegram - dica al capo del governo italiano che il 21 dicembre 1965, con 109 voti e un'astensione da parte della Gran Bretagna, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite adottò la risoluzione 2131, intitolata 'Dichiarazione sull'inammissibilità dell'intervento negli affari interni degli Stati e sulla protezione della loro indipendenza e sovranità'. Che si vada almeno a leggere, per curiosità, come votò l'Italia allora".

Giorgia Meloni nel mirino di Mosca. La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova , ha risposto alle parole della premier su un rovesciamento del regime in Iran sottolineando che una risoluzione dell'Onu vieta "l'intervento negli affari interni" degli altri Paesi. "Ho sempre pensato che lo scenario migliore fosse quello di un oppresso popolo iraniano che riesce a rovesciare il regime," aveva detto la presidente del Consiglio al termine del vertice del G7 in Canada, rispondendo a una domanda sulla possibilità di un cambio di regime con la forza in Iran.

Una risposta, quella russa, che arriva dopo il chiarimento di Meloni in merito al ruolo di Vladimir Putin. Il premier, parlando con i giornalisti prima di ritornare in Italia, aveva bocciato l'ipotesi del presidente russo mediatore del conflitto, proposta rilanciata dal presidente americano Donald Trump: "Non mi pare ci fosse grande disponibilità da parte di nessuno. Francamente, affidare a una nazione in guerra la mediazione su un'altra guerra non mi sembrerebbe proprio l'opzione migliore da prendere in considerazione", ha osservato scatenando - evidentemente - la reazione di Zakharova.