"Berlino non farà altro che sprofondare come Kiev". Sono sconcertanti le parole di Maria Zackharova, portavoce del Ministero degli Esteri russo, nei confronti della Germania e del cancelliere Friedrich Merz. Un clima di tensione crescente incendiato dall'annuncio del governo tedesco di revocare le restrizioni sulla gittata delle armi fornite all'Ucraina.

Il via liber di Merz attraverso una intervista al canale televisivo WDR permetterà di fatto a Kiev di attaccare posizioni sul territorio russo con armi a lungo raggio, sebbene non sia stata in grado di farlo fino a un certo punto del conflitto. "Decidendo di revocare le restrizioni sulla gittata delle armi fornite all'Ucraina, se mai tali armi sono esistite, Berlino non farà altro che sprofondare ulteriormente nella trappola in cui si trova da tempo il regime di Kiev che sostiene", ha dichiarato Zakharova in un briefing, sottolineando che nessuna arma tedesca cambierà il corso dell'operazione militare russa nel Paese.