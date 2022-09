Putin, "perché ha dovuto chiedere le armi a Kim Jong-un"

07 settembre 2022 a

Mosca starebbe acquistando milioni di razzi e proiettili di artiglieria dalla Corea del Nord per la guerra in Ucraina. È quanto ha scoperto l'intelligence statunitense. Un funzionario che ha chiesto di mantenere l'anonimato ha affermato che il fatto che la Russia si stia rivolgendo a Kim Jong un dimostra che "l'esercito russo continua a soffrire di gravi carenze di rifornimenti in Ucraina, a causa in parte a controlli e sanzioni sulle esportazioni". E dimostra anche che la Cina, alleata della Russia, è disposta ad aiutarla sul piano economico ma non sul piano militare. L'indiscrezione è stata riportata dal New York Times.

Il regime di Kim Jong-un ha accusato gli Stati Uniti di essere responsabili dell'esplosione del conflitto e l'Occidente di perseguire una "politica egemonica" che ha giustificato l'uso della forza da parte della Russia. Il mese scorso la Corea del Nord ha riconosciuto l'indipendenza delle autoproclamate Repubbliche filorusse di Donetsk e Lugansk e ha promesso di approfondire la sua "amicizia fraterna" con Mosca. Il presidente russo Vladimir Putin, da parte sua, ha affermato che i due Paesi amplieranno le loro "relazioni bilaterali complete e costruttive", hanno riferito i media statali di Pyongyang.

Solo "fake news", ha dichiarato il Cremlino. "Credo si tratti di un'altra falsità", ha detto il rappresentante permanente russo all'Onu, Vasily Nebenzya, in dichiarazioni riportate dall'agenzia russa Tass.