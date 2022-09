Regina Elisabetta, tutto pronto per l'Operation Unicorn: cosa significa

08 settembre 2022 a

Il castello di Balmoral, la tenuta nell'Aberdeenshire dove attualmente risiede la Regina Elisabetta, ha sempre avuto un posto speciale nel cuore di Sua Maestà e se dovesse morire in Scozia, è già pronto un piano specifico, noto come Operation Unicorn, rivelato nel 2017, per indicare il protocollo.

Esiste un protocollo ben definito per i 10 giorni di lutto nazionale che seguiranno la morte dell'anziana monarca, Operation London Bridge. Ma secondo la stampa scozzese, sono stati messi in campo piani anche nel caso in cui la regina muoia mentre si trova a Balmoral in Scozia, la sua residenza estiva, come in questo momento. Secondo i dettagli emersi nel 2019, mai confermati ufficialmente, la salma sarà esposta all'Holyrood Palace e poi alla Cattedrale di St Giles. Di lì la bara della Regina sarà caricata sul treno reale alla stazione di Waverley e quindi riportata a Londra.