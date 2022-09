Regina Elisabetta, tremenda profezia su Putin: "I cani..."

09 settembre 2022 a

a

a

Anche Vladimir Putin, come tutti i leader mondiali, si è unito al dolore della Famiglia Reale per la morte a 96 anni della Regina Elisabetta dopo 70 anni di regno. Il presidente russo ha inviato un messaggio a Buckingham Palace per esprimere tutta la sua vicinanza alla Royal Family: "Per decenni, la regina Elisabetta II ha goduto giustamente dell'amore e del rispetto dei suoi sudditi e di autorevolezza nello scenario mondiale".

"Come lei? Schiocchezze". La verità su Carlo, ecco che sovrano sarà

Il rapporto tra la Regina e lo zar non è stato certo dei migliori. I due si sono incontrati spesso nell'ambito di vertici bilaterali tra Gran Bretagna e Russia e in queste ore sta tornando d'attualità proprio uno di questi faccia a faccia tra la Regina e Vladimir Putin.

Diretta Il "rottweiler" Camilla entra in scena: cosa farà, schiaffo a Lady Diana

A quanto pare durante una visita ufficiale uno degli amatissimi cani della Regina ringhiò contro il presidente russo. E a quel punto, vista la reazione di Putin al quanto stupito, la sovrana rivolgendosi allo zar disse: "I cani hanno istinti interessanti, vero?". Parole di ghiaccio che lette dopo l'invasione dell'Ucraina hanno di certo un sapore diverso. Insomma la Regina sapeva leggere in anticipo la personalità dei leader che aveva davanti. E raramente sbagliava nei giudizi...