Tagadà, "Re Carlo troppo allegro: ha già dimenticato il lutto"

09 settembre 2022 a

a

a

"Un po' troppo allegro". Il principe Carlo arriva a Buckingham Palace, a Londra, per la prima volta da Re d'Inghilterra dopo la morte della madre Regina Elisabetta avvenuta giovedì a 96 anni. Sono passate poche ore dalla dipartita della sovrana, piuttosto repentina e improvvisa nonostante l'età avanzata e le non troppo buone condizioni di salute che la affliggevano da tempo. Eppure il primo bagno di folla del neo-monarca ha fatto storcere il naso a qualche commentatore.

"Svelata la causa della morte". Regina Elisabetta, spunta una foto sospetta | Guarda

A Tagadà, su La7, Tiziana Panella segue in diretta gli eventi britannici. "Ricordiamolo, quante ore sono passate dalla morte? Le 19.30 italiana giusta? Chiunque di noi se si immedesima capisce le difficoltà, è Re Carlo ma è anche il figlio della madre che è andata via", premette la Panella. Intanto la regia manda in onda le immagini da Londra: Carlo saluta e stringe le mani di quasi tutti i sudditi appostati in prima fila dietro le transenne lungo la strada che conduce a Buckingham Palace. Una vicinanza fisica inedita, così come sembra molto diretto e partecipato l'atteggiamento del sovrano. Il lutto passa quasi in secondo piano: Carlo sorride, scambia qualche parola, sembra essersi dato come priorità quello di rincuorare il Paese in un momento di dolore, quasi di smarrimento.





"Un po' troppo allegro": Re Carlo sorride, guarda il video di Tagadà



"Il passaggio dei poteri per i monarchi è questo: è il momento più triste, perdere un genitore, ma per Carlo è il momento della gioia atteso da 70 anni - commenta Enrico Franceschini del Corriere della Sera -. Rispetto allo stile della Regina, visto che non sono passate nemmeno 24 ore, lo trovo un po' troppo sorridente. Forse la contentezza di essere re e di vedere la gente affettuosa con lui forse gli ha fatto dimenticare che è un uomo in lutto, come ricorda il suo abito scuro. Un po' troppo allegro, diciamo...".