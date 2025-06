Re Carlo III, "cancro incurabile: William e Kate si stanno preparando"

Poi la situazione si è fatta più seria. A marzo il sovrano ha interrotto nuovamente le attività pubbliche a causa di forti effetti collaterali legati alle cure. A maggio l'ufficializzazione al pubblico: "È un’esperienza spaventosa e scoraggiante. So cosa provano coloro che ricevono una notizia del genere: anche io ora faccio parte delle statistiche". Secondo fonti vicine a Kensington Palace, il principe William e la principessa Kate si stanno pian piano preparando ad assumere sempre più responsabilità all’interno della monarchia. "Si stanno preparando, in sordina", rivela un insider.

" Re Carlo III è affetto da una forma di cancro incurabile". A riferirlo è l’esperta reale Camilla Tominey che però precisa che "al momento la malattia è tenuta sotto controllo". In un approfondimento pubblicato dal Daily Telegraph e rilanciato da media internazionali, si legge: "Probabilmente morirà con il cancro, non di cancro". La diagnosi della malattia risale a febbraio 2024, dopo un intervento alla prostata per una condizione benigna. Durante il ricovero, i medici hanno riscontrato un’altra anomalia, confermata poi come forma tumorale.

In ogni caso, e nonostante la malattia, Re Carlo partecipa regolarmente agli impegni istituzionali, pur con alcune limitazioni consigliate dai medici. Il prossimo appuntamento pubblico sarà sabato 15 giugno in occasione del tradizionale Trooping the Colour, la parata militare che celebra simbolicamente il compleanno del sovrano. Anche se il compleanno reale cade il 14 novembre, la cerimonia si svolge a giugno per ragioni climatiche. Per l'occasione viaggerà a bordo della Scottish State Coach, una delle carrozze storiche della Royal Mews di Buckingham Palace.