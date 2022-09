Cancro, "sei pigra": sconvolgente errore medico, com'è ridotta a 20 anni

09 settembre 2022 a

Le avevano detto che era troppo pigra, invece era malata di tumore e nessuno se n’era reso conto. È la storia di Courtney Nettleton, una 20enne che ha iniziato a sentirsi così stanca da dormire anche 14 ore al giorno. Preoccupata da questo andazzo, la ragazza ha deciso di rivolgersi al medico di famiglia, che però le ha “diagnosticato” semplice pigrizia.

Non convinta, la 20enne si è sottoposta ad alcuni esami di controllo, che però non hanno dato risposte. Dopo qualche settimana alla stanchezza si è aggiunto un segnale tangibile di una malattia: è infatti spuntato un nodulo al collo, che ha portato alla diagnosi di tumore alla tiroide. Courtney è stata operata e adesso sta affrontando le terapie necessarie. “Il cancro alla tiroide è raro - ha raccontato la 20enne - tuttavia sapevo nel profondo che qualcosa non andava e sentirmi dire che si trattava solo di pigrizia adolescenziale dia medici era incredibilmente frustrante”.

Il suo cancro si era diffuso ai vasi sanguigni e ha richiesto un intervento chirurgico e una radioterapia urgenti. La prima operazione era andata per il meglio, ma il cancro è tornato a manifestarsi e ha così reso necessario un secondo intervento: adesso Courtney spera di essersi riuscita a liberare della malattia una volta per tutte.