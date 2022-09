Ucraina, "siamo a 50 km dal confine russo", l'annuncio che scatena la fuga

11 settembre 2022 a

L’esercito ucraino rivendica la ripresa di oltre 3.000 chilometri quadrati di territorio ai russi. "Da inizio settembre, oltre 3.000 chilometri quadrati sono tornati sotto il controllo ucraino", ha affermato in una nota Valeri Zalujny, comandante dell’esercito di Kiev. "Intorno a Kharkiv - ha proseguito - abbiamo iniziato ad avanzare non soltanto verso il sud e verso l’est ma anche verso il nord. Siamo a 50 chilometri dalla frontiera". Parole chiave che riscrivono completamente l'andamento della guerra. A quanto pare i russi si sono fatti sorprendere nel sud-est mentre annunciavano la controffensiva su Kherson. Un errore fatale che ha scoperto il fianco.

Gli ucraini chilometro dopo chilometro hanno riconquistato vari territori e città. I russi in fuga hanno lasciato sul posto munizioni preziose che sono finite nelle mani degli ucraini. Il ministero della Difesa russo parla di una "riorganizzazione", ma di fatto comincia a sentirsi il sapore della ritirata. La svolta sarebbe iniziata con l'arrivo dei lancia missili Himars che gli Stati Uniti stanno inviando costantemente a Kiev. La guerra non è ancora finita ma adesso parlare di una possibile vittoria dell'Ucraina non appare più una follia. E gli esiti di questo conflitto per i russi diventano sempre più incerti...