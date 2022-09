Regina Elisabetta, il giornalista dà la notizia e...cosa succede alle sue spalle

11 settembre 2022 a

a

a

L'annuncio della morte della regina Elisabetta è stato accolto con profonda tristezza da tutti in Inghilterra e nel resto del mondo. Il conduttore della Bbc Huw Edwards, vestito di nero come prevede il protocollo in questi casi, ha dato la notizia in diretta con uno sguardo triste e abbattuto. Qualcuno, però, non ha potuto fare a meno di notare che meno tristi sembravano le due persone comparse dietro il conduttore.

"Almeno la nonna...". William e Kate, clamoroso, cos'ha detto il figlio Louis su Elisabetta

Quello che è successo alle spalle del giornalista ha lasciato tutti senza parole. Mentre Huw Edwards annunciava la morte della regina Elisabetta, infatti, dietro - all'interno della redazione della Bbc - si sono viste due persone intente a scattarsi un selfie. Il tutto in diretta tv e in uno dei momenti più solenni della storia dell'emittente. Guardando le immagini, che comunque sono molto sfocate, sembra si veda proprio questo.

A notare il dettaglio è stato il Mirror, che ha riportato pure le reazioni da parte degli utenti sul web. "Mentre Huw Edwards annunciava la morte della regina, c'era chi, dietro di lui, si faceva un selfie. Abbiate un po' di rispetto", ha scritto qualcuno. Qualcun altro invece: "Una cosa disgustosa, un vero peccato che la Bbc non abbia più controllo sul proprio personale". Altri ancora pensano che la polemica sia eccessiva.