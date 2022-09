Regina Elisabetta, insulto-choc al corteo funebre: "Vecchio malato", il video

12 settembre 2022 a

a

a

"Andrew, sei un vecchio malato": un ragazzo ha urlato questo insulto contro il figlio della regina Elisabetta mentre era in corso il corteo funebre della sovrana per le strade di Edimburgo. Il duca si trovava dietro alla bara della madre quando le urla del manifestante hanno rotto il silenzio e rovinato il triste momento. Sorpresi e senza parole i sudditi presenti, accorsi per l'ultimo saluto a Sua Maestà.

"Cos'ha concesso al fratello Andrea": scandalo a Londra, Re Carlo subito massacrato

Il ragazzo, dopo una breve colluttazione, è stato immobilizzato da un poliziotto. Il tutto mentre continuava a urlare "disgustoso" e "non ho fatto niente di male". In sottofondo - come riporta Dagospia - la gente gridava "Dio salvi il re". Il principe Andrea, comunque, ha deciso di non reagire. Ha seguito il feretro della madre indossando abiti civili. Dopo lo scandalo Epstein, infatti, è stato sospeso dai ruoli ufficiali di rappresentanza e dai suoi titoli. Per questo non può più indossare l’uniforme. Pare gli sia stata concessa una deroga solo per la veglia reale a Westminster Hall.

Dietro alla bara della regina c'era la famiglia reale al completo: innanzitutto re Carlo, primogenito ed erede della sovrana, poi gli altri figli di Sua Maestà: la principessa Anna e i principi Andrea ed Edoardo. Attorno gente commossa e silenziosa. Ai lati del carro funebre c'era invece il reparto d'onore del reggimento reale scozzese con le armi in spalla e la tradizionale divisa con il kilt.