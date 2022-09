Re Carlo, "a un passo dalla morte": il fan corre davanti alla Rolls Royce. E...

13 settembre 2022 a

È cosa nota, nel Regno Unito la Corona è una cosa seria. Serissima. Molti, moltissimi i "fan", gli affezionatissimi. E l'affetto della popolazione, dopo la morte della Regina Elisabetta, si è fatto vedere. E sentire. Ma non c'è solo la sovrana scomparsa nel cuore dei britannici. Già, molti amano anche Re Carlo III, uno che a lungo ha dovuto fare i conti con una popolarità discretamente bassa.

Re Carlo? "Se avanza una fetta di torta...": l'aneddoto che spiega tutto

Ora, però, occupa il metaforico trono. E il suo popolo, i suoi sudditi, lo amano. Ma certe volte trascendono. Esagerano. E rischiano la vita. Già, è esattamente quello che è accaduto.

Un video, infatti, mostra quanto è accaduto durante il passaggio del convoglio delle auto reali in fila sulla A40, a Londra. Ad un certo punto, un fan della casa reale prova a scattare una foto a Re Carlo, che si trova a bordo della Rolls Royce di ordinanza. Forse, a scattare quella ruoto, ci riesce anche. Poi saluta e torna sul marciapiede.

"Il ghigno di Re Carlo? C'è un altro video in cui...": pesanti sospetti sul sovrano

Ma come detto, ha rischiato di lasciarci le penne. La ragione la spiegano i media britannici: "Ha rischiato la vita, i tiratori scelti avrebbero potuto farlo fuori. È stato a un passo dall'essere colpito a morte". Il tutto per ragioni di sicurezza. Ma parimenti ci si interroga: "Come è stato possibile lasciare avvicinare l'uomo a pochi metri dal re?", si chiedono i media di sua maestà.