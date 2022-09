Ucraina, la reazione del Cremlino: orrore nel Donetsk, "cosa sta accadendo"

14 settembre 2022 a

In risposta alla forte controffensiva ucraina che comincia a mettere in seria difficoltà gli invasori, l'armata russa, nella notte, ha iniziato a bombardare pesantemente tutte le aree della regione di Donetsk dove passa la linea del fronte. In particolare, c'è stato un massiccio bombardamento di Avdiivka: lo ha affermato il capo militare regionale Pavlo Kyrylenko. Secondo quanto riporta Unian. "Ad Avdiivka, i massicci bombardamenti di artiglieria al mattino hanno colpito di nuovo la parte vecchia e centrale della città. Non abbiamo ancora informazioni sufficienti su eventuali vittime e danni", ha detto.

E sotto attacco è anche Mykolaiv. Secondo quanto riferisce il governatore Vitaliy Kim. "La scorsa notte Mykolaiv è finita nel mirino di pesanti bombardamenti". Diversi missili, prosegue, "hanno colpito vicino a palazzi di cinque e nove piani. Due persone sono morte e tre sono rimaste ferite. Un'altra persona risulta dispersa". Secondo il governatore, i missili hanno anche distrutto una scuola. Il sindaco Oleksandr Sienkevych, citato da The Kyiv Independent, ha denunciato gli attacchi e la distruzione di edifici nella città dell'Ucraina meridionale.

Le truppe russe si sono però ritirate da Melitopol e si starebbero dirigendo verso la Crimea. Lo scrive su Telegram Ivan Fedorov, il sindaco che guidava la seconda città più grande della regione meridionale di Zaporizhzhia prima dell'occupazione russa iniziata a marzo. Colonne di veicoli militari sono state viste al posto di blocco del villaggio di Chonhar vicino alla Penisola di Crimea, ha spiegato il sindaco.