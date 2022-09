Crimea, "stiamo arrivando": il messaggio che stravolge la guerra

14 settembre 2022 a

a

a

Zelensky arriva a Izyum, la città riconquistata dagli ucraini, e lancia un messaggio agli abitanti della Crimea: "Arriviamo!". Un messaggio che la dice lunga sull'ottimismo dell'esercito di Kiev in questo momento. Gli ultimi successi sul campo hanno - probabilmente - esaltato sia il presidente ucraino che i suoi uomini. Zelensky è andato a Izyum per partecipare alla cerimonia durante la quale è stata issata la bandiera ucraina sulla città dopo la riconquista da parte delle truppe di Kiev.

"Avevo previsto tutto": Orsini fuori controllo, figuraccia sull'Ucraina

La città da poco liberata dai russi, infatti, era considerata cruciale nel piano di Mosca per occupare e assoggettare il Donbass. "Prima, quando guardavamo in alto, vedevamo sempre il blu del cielo. Oggi, vediamo solo una cosa, la bandiera dell'Ucraina. La nostra bandiera blu e gialla sventola già nella Izyum riconquistata - avrebbe scritto Zelensky in un messaggio su Telegram -. E sarà così in ogni città e villaggio ucraino: ci muoviamo in una sola direzione, verso la vittoria".

"Putin all'angolo? Ecco cosa può fare subito": l'ambasciatore ribalta tutto

Durante la visita di questa mattina a Izyum, poi, il presidente ucraino - rispondendo a una domanda di Repubblica - si sarebbe rivolto agli abitanti della Crimea con un messaggio piuttosto chiaro: "Arriviamo!". Poi avrebbe riconosciuto che nelle zone tornate di recente sotto il controllo degli ucraini gli ultimi mesi sono stati "estremamente difficili".