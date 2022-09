Federico Rampini, "Xi Jinping può cadere": il piano per farlo fuori

14 settembre 2022 a

Federico Rampini, nel suo video editoriale per il sito del Corriere della Sera, parla delle maledizioni di Xi Jinping. "In Cina stanno succedendo cose terribili, comprese anche alcune calamità naturali. Nella sola regione del Sichuan ci sono stati un terremoto abbastanza grave e un nuovo importante focolaio di Covid nella capitale che ha portato ad un lockdown duro", spiega il giornalista. Che prosegue: "Tutto questo va ad aggiungersi ad una serie di segnali che aumentano la preoccupazione e l'angoscia dei cinesi che si interrogano sul ‘mandato celeste’" del loro presidente. Nella tradizione cinese, infatti, sottolinea Federico Rampini, "il sovrano aveva una specie di investitura divina. E il segnale che questa investitura divina veniva a mancare erano proprio questi segnali, pandemie, terremoti, alluvioni, invasioni di cavallette".

E attenzione, aggiunge l'editorialista, "una ex professoressa del Partito comunista cinese esule negli Stati Uniti dice che Xi Jinping sembra l'uomo più potente della Terra ma ha gestito in modo disastroso la pandemia da Covid, con lockdown duri e restrizioni feroci che impediscono ormai da due anni e mezzo ai cinesi di vivere una vita normale. L’appoggio alla guerra in Ucraina sta costando caro a Pechino e si aggiungono queste calamità naturali". Ora "Xi Jinping vuole un terzo mandato presidenziale al Congresso che si terrà a novembre però la ex professoressa che ha lo sguardo acuto e profondo", conclude Rampini, "ci dice di non fidarci troppo delle apparenze". Insomma, il malcontento tra la popolazione cresce e nulla è scontato.