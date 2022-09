Putin parla di guerra, Xi Jinping gli ride in faccia: umiliato davanti al mondo

17 settembre 2022 a

Non è passato inosservato l'incontro tra Vladimir Putin e Xi Jinping. Il leader russo e l'omologo di Pechino si sono visti in occasione del vertice dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (SCO) in Uzbekistan. Un faccia a faccia che non ha soddisfatto le aspettative dello zar, spesso messo all'angolo dagli altri capi di Stato. Secondo quanto riportato dal canale Telegram Generall Svr, gestito da un ex ufficiale russo oggi dissidente, il dietro le quinte è stato addirittura peggio. "Guardando la reazione della maggioranza dei capi di Stato partecipanti al vertice, è assolutamente evidente che il centro di attrazione e di potere dell'organizzazione è la Cina rappresentata da Xi Jinping. Putin, e con lui la Russia, sono ai margini della vera agenda".

Lo dimostra l'accoglienza del presidente dell'Uzbekistan. Quest'ultimo non è corso a salutare Putin al suo arrivo, bensì si è fatto trovare davanti all’aereo di Xi Jinping. Non solo, perché a differenza del passato, ora a dover attendere l’arrivo del presidente Shavkat Miromonovich Mirziyoyev per la stretta di mano davanti ai fotografi, è stato proprio lui.

Anche l'appuntamento con il presidente cinese non si è concluso come sperato dal capo del Cremlino. Stando al canale Generall SVR, "il tanto atteso incontro si è concluso in un nulla di fatto". Putin avrebbe lamentato di essere solo e di temere per il suo futuro. Dall'altra parte però Xi non avrebbe fatto alcun passo in avanti, lasciando intendere che migliorie nelle relazioni russo-cinesi nel prossimo futuro non ci saranno. Neanche sul fronte ucraino, con la Cina che non darà supporti militari all'alleato. Non è poi passato in sordina, il sorriso espresso dal leader di Pechino alla risposta di Putin che si diceva soddisfatto dell'andamento della guerra. Insomma, Putin sembra essere isolato da tutti.