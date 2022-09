Meghan Markle, un microfono nascosto? La foto che scatena il delirio

17 settembre 2022 a

L'abito che Meghan Markle ha indossato per incontrare i sudditi fuori dal Castello di Windsor dopo la morte della regina Elisabetta ha destato qualche sospetto. In quell'occasione aveva colpito tutti il fatto che William e Harry si fossero fatti vedere insieme, in compagnia delle rispettive mogli, dopo i litigi degli ultimi mesi. In molti però non hanno potuto fare a meno di notare che c'era qualcosa sotto il vestito della duchessa di Sussex.

Secondo alcuni, l'ex attrice americana avrebbe nascosto un microfono sotto il vestito. Dalle foto si vede una piega squadrata all'altezza del fianco, che sembra rivelare la presenza di un oggetto sotto la stoffa. Stando a diverse voci, la duchessa avrebbe potuto registrare contenuti da utilizzare poi nel suo documentario per Netflix. Una fonte vicina alla Markle, però, ha già smentito categoricamente questa voce: "È folle, ovviamente non è vero".

In effetti è davvero improbabile che la Markle abbia fatto una cosa del genere. Anche perché un fatto di questo tipo minerebbe ancora di più i rapporti già difficili con la famiglia reale. L'outfit della duchessa, comunque, è stato giudicato da tutti come sobrio e discreto, nonché elegante. L'abito era ovviamente nero, vista l'occasione. Poi aveva scollo a barca, manica sopra il gomito e gonna svasata.