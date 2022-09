Re Carlo chi? Clamoroso: lo scudiero "annulla" il sovrano, occhio alle foto

18 settembre 2022 a

Fari puntati ancora sul Regno Unito, il tutto alla vigilia dei funerali della Regina Elisabetta. Un lungo momento di lutto nazionale. E non solo. Ma nel lutto, c'è spazio anche per qualche particolare curioso. L'ultimo riguarda la nuova guardia reale del neo-sovrano, Re Carlo III, guardia reale che risponde al nome di Jonathan 'Johnny' Thompson. Segni particolari? Bellissimo...

Thompson è un maggiore del Royal Regiment of Scotland: fino ad ora si era occupato di organizzare i ricevimenti e gli onori militari della regina Elisabetta nel castello di Balmoral. Ma ora è stato promosso a "scudiero" di Re Carlo. E in molti, forse sarebbe meglio in moltissime, si sono accorte di lui: bello come il sole, fisico scolpito, volto simmetrico e da star, occhio seducente e il fascino della divisa. Insomma, sono bastati pochi minuti perché Thompson potesse contare su una sorta di fan club.

Sui social, per esempio, si leggeva: "Questi giorni sono molto tristi, ma vedere il maggiore Thompson ce li ha resi cento volte migliori". La nuova guardia reale i Re Carlo, insomma, oscura il sovrano. Almeno in parte.

Nato in Inghilterra, a Morphet, 39 anni, ama rugby e trekking. E con probabile somma delusione della fan, è sposato con Caroline, 44 anni, dal 2010. Vivono nella contea del Surrey, nei pressi di Londra, e hanno un figlio di quattro anni nonché due cani labrador.