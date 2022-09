Brigitte Macron, tacco vertiginoso e... scandalo ai funerali di Elisabetta

19 settembre 2022 a

Più di 2000 gli invitati che hanno partecipato ai funerali solenni della regina Elisabetta II, trasmessi in diretta in tutto il mondo dall'Abbazia di Westminster. Tra questi, oltre ai "comuni mortali", sono almeno 500 i potenti del mondo: teste coronate, capi di Stato e di Governo.

Tra i leader politici che hanno offerto il loro omaggio alla regina per l'ultimo addio c'è stato il nostro capo di Stato, Sergio Mattarella, accompagnato da sua figlia Laura, in un classico e impeccabile tailleur nero con camicia bianca.

Non è mancato nemmeno il presidente degli Stati Uniti Joe Biden insieme alla sua first lady. Entrambi in nero ed elegantissimi, se non fosse per un piccolo dettaglio che non è sfuggito ai presenti. Come fa notare Dagospia, infatti, Jill Biden ha indossato come copricapo non un consueto cappello con veletta, ma un "fiocchetto da quinta elementare" che risulta un po' fuori luogo per il bon ton reale.

Ma le note stonate si imputano alla moglie dell'ex premier inglese Boris Johnson, che ha sfoggiato un abito con scollatura troppo accentuata ricco di accessori dorati e, ancora di più, alla prémiére dame di Francia Brigitte Macron. Anche in questa occasione la moglie di Emmanuel Macron ha dato al suo look un tocco sexy, indossando delle scarpe décolleté (nere) dal tacco vertiginoso che poco hanno a che fare con l'eleganza e il rigore british. Caduta di stile o personalità eccentrica? Chissà...