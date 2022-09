Regina Elisabetta, giallo sulla bara: cosa non torna

20 settembre 2022 a

Tra tutti gli oggetti reali che hanno accompagnato il feretro della regina Elisabetta, ce n'è uno che ha destato particolare attenzione nel momento in cui è stato estratto dalla bara, sopra cui era posto, prima della sepoltura. Si tratta del globo d'oro.

La piccola sfera dorata, di 16.5 cm di diametro, è stata fissata direttamente al feretro con un perno di circa 10 cm, lo si può evincere dai filmati della diretta. Ma, considerando che la bara è stata rivestita con il piombo, il dubbio è lecito. Come è possibile che la bara della sovrana più amata e longeva d'Inghilterra sia stata bucata per poter sostenere gli oggetti reali?

Il Sovereign's Orb, così è chiamato il globo d'oro, è uno dei gioielli della corona più importanti, in quanto è il simbolo del potere divino del sovrano britannico. Si presenta come una sfera decorata da 600 pietre preziose e perle, sormontata da un'ametista che regge una croce tempestata di gemme. L'iconico oggetto è stato creato nel 1661 dall'orafo reale Robert Viner e presente a ogni incoronazione britannica dal XVII secolo. Tuttavia, pur trattandosi di un oggetto così prezioso e simbolicamente potente, è concepibile che la sicurezza della bara di Elisabetta possa essere messa a rischio da questo? Ricordiamo, infatti, che la bara è stata costruita appositamente con una colata di piombo in modo da isolare l'interno da agenti atmosferici e non, impedendo di fatto la decomposizione veloce della salma. Il dubbio, dunque, rimane.