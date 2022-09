Regina Elisabetta, contagio al funerale: cosa è successo

22 settembre 2022 a

Il Covid non ha risparmiato neppure i funerali della Regina Elisabetta II, scomparsa l'8 settembre scorso. Margrethe di Danimarca è risultata positiva al Covid dopo il funerale della Regina Elisabetta. Era presente nell'abbazia con suo figlio Federico, oltre duemila persone e 500 capi di Stato giunti da tutto il mondo per un evento unico. La notizia di Margrethe di Danimarca con il Covid arriva da una dichiarazione del Palazzo Reale: tutti i suoi prossimi appuntamenti sono stati cancellati. Adesso tocca a suo figlio Federico prendere in mano le redini e partecipare agli eventi ufficiali con i capi di stato. Anche i reali di Danimarca avevano omaggiato Elisabetta nel giorno del suo ultimo viaggio terreno.

Da quanto apprendiamo, la Regina Margrethe si è sottoposta al test per il Covid nella serata di martedì 20 settembre, ma non è stata ancora diffusa nessuna notizia legata al suo stato di salute. Non dimentichiamo, però, che la regina ha 82 anni.



Il Principe ereditario, primogenito di Margrethe, e sua moglie Mary adesso sono al centro del regno: la loro figura è molto importante. Non è la prima volta che la sovrana contrae il Covid, solo alcuni mesi fa ad esempio si è ritrovata a dover fare i conti con il virus: era il mese di febbraio, ma fortunatamente ha contratto solo una forma lieve.