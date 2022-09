Russia, gli 007 svelano il piano di Putin: "Cosa accadrà in pochi mesi"

22 settembre 2022 a

"Per la mobilitazione dei riservisti ci vorranno mesi": ne sono convinti i servizi segreti britannici. Secondo loro, Putin "accetta un considerevole rischio politico sperando di generare capacità di combattimento". Ieri era stato il ministro della Difesa Sergej Shoigu ad annunciare il richiamo di 300mila riservisti. Oggi l'intelligence inglese sostiene che questa operazione "metterà in difficoltà la Russia stessa da un punto di vista logistico e amministrativo, mentre è improbabile che questi nuovi effettivi possano essere operativi per mesi". Lo riferisce il ministero della Difesa britannico nel suo aggiornamento quotidiano di intelligence sulla situazione del conflitto in Ucraina.

"La Russia sarà probabilmente in difficoltà con le sfide logistiche e amministrative anche solo per radunare 300mila persone - si legge nel rapporto dei servizi -. Probabilmente farà un tentativo di creare nuove formazioni composte per la maggioranza di queste truppe, che però difficilmente potranno diventare effettivi combattenti prima di mesi". Ci vorrà del tempo, insomma. Mosca invece avrebbe bisogno subito di nuove forze per rispondere al contrattacco ucraino degli ultimi giorni.

Anche se la mobilitazione è solo parziale, e non generale, come annunciato dal presidente in un videomessaggio alla nazione, l'operazione - continuano gli 007 - "è altamente impopolare in diverse parti della popolazione russa". Allo stesso tempo, però, si tratterebbe anche di "un'ammissione da parte della Russia dell'esaurimento della sua scorta di volontari desiderosi di combattere in Ucraina". Niente di buono per lo zar.