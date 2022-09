Re Carlo, i suoi piedi nudi: choc, cosa ha sempre nascosto al mondo

22 settembre 2022 a

Da quando è diventato Re, Carlo III è alle prese (sui sociale) con il giallo delle sue sausage fingers, il gonfiore delle dita delle mani (ma anche dei piedi, a giudicare da alcune foto che circolano in rete del sovrano inglese scalzo) volgarmente definite "a salsicciotto". Non si tratterebbe di un semplice dettaglio anatomico, piuttosto anti-estetico, ma di una spia di un problema di salute decisamente più serio. In gergo scientifico, il figlio di Elisabetta II proclamato re lo scorso 11 settembre soffrirebbe di dattilite, una infiammazione delle articolazioni e dei tendini di un dito della mano o del piede.

Come spiega un articolo di Gazzetta.it ripreso da Dagospia, tra le prime spiegazioni possibili c'è una banale ritenzione di liquidi. L’edema potrebbe anche essere un effetto collaterale di alcun farmaci assunti per stabilizzare la pressione sanguigna.

"Si può sfruttare l’occasione per richiamare l’attenzione di tutti sul dito a salsicciotto - spiega il professor Roberto Gerli, presidente della Società Italiana di Reumatologia -, che è un sintomo iniziale di molte patologie reumatiche. Una delle origini più comuni di dattilite è l'artrite psoriasica, che rientra fra le spondiloartitriti, come l’artrite reattiva e le spondiliti anchilosanti, nelle quali può manifestarsi il gonfiore delle dita. O, ancora, l’edema delle mani può verificarsi per una sclerodermia in fase iniziale”.

Tra le malattie reumatiche più diffuse, anche in Italia, ci sono artrite reumatoide, artrosi e osteoporosi. Meno note il lupus eritematoso, la sclerodermia o altre forme di patologie autoimmuni sistemiche. Hanno tutte in comune gli effetti nefasti su cartilagine e tessuti vicini, fino a provocare dolori articolari e difficoltà di movimento degli arti. "Riconoscere i sintomi - avverte il professor Gerli - e arrivare al più presto a una diagnosi è essenziale per limitare i danni e curare al meglio i malati".