Donald Trump, la foto-choc del collo che scatena voci impazzite

Cosa sta succedendo a Donald Trump? Quali sono le condizioni di salute del presidente degli Stati Uniti. Da Washington e sui social rimbalza la nuova polemica in odor di complottismo. Il capo della Casa Bianca si è presentato a un evento con una vistosa eruzione cutanea rossa sul collo, che il suo medico ha attribuito a un trattamento "preventivo".

Una fotografia dell'Afp mostrava un'area rossa con diverse croste brunastre che sporgevano sopra il colletto della camicia, sul lato destro del collo del presidente 79enne, il più anziano mai eletto. "Il presidente Trump sta usando una crema molto comune sul lato destro del collo, che è un trattamento preventivo per la pelle, prescritto dal medico della Casa Bianca", ha dichiarato il medico presidenziale Sean Barbabella all'Afp, spiegando che Trump "sta usando questo trattamento da una settimana e si prevede che l'arrossamento durerà per alcune settimane".

La macchia rossa è stata avvistata durante una cerimonia di consegna della Medal of Honor, dopo un fine settimana intenso in cui Trump ha lanciato attacchi militari statunitensi contro l'Iran. Sono circolate speculazioni sulla salute di Trump, visti i lividi sulle mani (che la Casa Bianca ha attribuito all'uso di aspirina), il gonfiore alle gambe e i diversi momenti di apparente appisolamento durante gli eventi pubblici.

La Casa Bianca ha rivelato la scorsa estate che il gonfiore alle gambe di Trump era stato diagnosticato come sintomo di insufficienza venosa cronica, una condizione comune in cui valvole venose difettose permettono al sangue di accumularsi, causando gonfiore, crampi e alterazioni cutanee.