Epstein, le mail che possono far crollare Re Carlo: Regno Unito sotto choc

Gli Epstein files sono un sisma che rischia di far tremare anche la corona d’Inghilterra e ora è terremoto anche per Carlo III. Cosa sapeva davvero il sovrano delle manovre del fratello Andrea? Era informato dei suoi rapporti mai davvero recisi con Jeffrey Epstein anche dopo la condanna per reati sessuali? E soprattutto: era al corrente dei favori finanziari e delle informazioni riservate girate ad amici banchieri?

Mentre la polizia continua a setacciare il Royal Lodge di Windsor, spuntano email imbarazzanti pubblicate dal Mail on Sunday. Nel 2019 una gola profonda avvertiva gli avvocati di Elisabetta II e il segretario dell’allora principe Carlo dei legami tra Andrea e i finanzieri David e Jonathan Rowland, fondatori di Banque Havilland, poi finita nei guai fino alla perdita della licenza europea nel 2024.