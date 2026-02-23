Epstein, le mail che possono far crollare Re Carlo: Regno Unito sotto choc

Gli Epstein files sono un sisma che rischia di far tremare anche la corona d’Inghilterra e ora è terremoto anche per Carlo III. Cosa sapeva davvero il sovrano delle manovre del fratello Andrea? Era informato dei suoi rapporti mai davvero recisi con Jeffrey Epstein anche dopo la condanna per reati sessuali? E soprattutto: era al corrente dei favori finanziari e delle informazioni riservate girate ad amici banchieri?
Mentre la polizia continua a setacciare il Royal Lodge di Windsor, spuntano email imbarazzanti pubblicate dal Mail on Sunday. Nel 2019 una gola profonda avvertiva gli avvocati di Elisabetta II e il segretario dell’allora principe Carlo dei legami tra Andrea e i finanzieri David e Jonathan Rowland, fondatori di Banque Havilland, poi finita nei guai fino alla perdita della licenza europea nel 2024.
Si legge sul giornale: “Le azioni di Andrea fanno pensare che il principe tenga più al rapporto con David Rowland che a quello con la sua famiglia”. E ancora: “aiuti per mettere in piedi la banca, versamenti generosi al duca e all’ex moglie”. Non è una novità che Andrea avesse spalancato porte e opportunità ai Rowland.
Già un’inchiesta di Bloomberg aveva raccontato delle dritte sugli investimenti. E dagli incartamenti di Epstein emerge persino un tentativo di procacciamento clienti: “Forse andrebbero bene per i tuoi cinesi indecisi?”. La domanda ora è politica, prima ancora che morale. “Chi sapeva cosa e quando?”, titola il Sunday Mirror.
Il deputato Tom Tugendhat parla di sicurezza nazionale e influenza straniera: “È una vicenda — ha detto — che pone domande urgenti sull’influenza di Paesi esteri e sulla sicurezza nazionale. Cos’altro ci è tenuto nascosto?”. Da Buckingham Palace assicurano collaborazione. Ma in Gran Bretagna tira aria pesante: si parla già di una legge per escludere Andrea – e forse le figlie – dalla successione. E mentre William e Catherine Middleton sfilano ai Bafta, lo scrittore Andrew Morton avverte: è la crisi “più grave nella storia della famiglia reale”. Altro che favole. Qui il castello scricchiola.