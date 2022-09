Aereo, la pilota messicana e il video: "Un ufo", sconcerto ad alta quota

22 settembre 2022 a

Un volo ad altissima quota doveva solo essere un momento di divertimento da condividere su Tik Tok. Invece l'esperienza di una pilota messicana, nota sul social "dei balletti" per la sua avvenenza e per i video girati direttamente nelle cabine degli aerei si è trasformata in quella che a detta di molti, diretta interessata compresa, potrebbe essere un incontro ravvicinato del terzo tipo. Protagonista dell'avvistamento di un (presunto) Ufo è l'utente Pilotilse, bella e sensuale pilota d'aerei che dopo essere decollata dall'aeroporto di Puebla si è messa comoda comoda sulla poltrona a osservare il cielo azzurro e sgombro da nubi davanti a lei.

A un certo punto, però, l'imprevisto immortalato dal suo smartphone: "Il mio era un volo come gli altri, fino a quando non ho visto questo. Cosa credete che sia? Secondo voi è un ufo?", chiede sconcertata ai followers, puntando l'obiettivo del telefonino sulla sua bocca aperta. Esilaranti le reazioni di chi vede il video spinto dalla curiosità: "Probabilmente era Goku", azzarda qualcuno citando il protagonista di un famoso manga giapponese solito volare su una nuvoletta.

E c'è chi invece sottolinea la scelta molto furbetta di Pilotilse, che non sembra aver scelto a caso la musica che correda il suo post, un tema al pianoforte diventato ormai diffusissimo sui social quando si tratta di condividere qualcosa che ha a che fare con il mondo del paranormale. "La voce automatica di sottofondo - notano giustamente - è ancora più inquietante dell'ufo stesso, forse anche lei stava pregando in una lingua sconosciuta". In effetti la voce spagnola inizia a pronunciare con tono metallico parole sconclusionate e fonemi senza senso. E qualcuno domanda: che sia stata la radio-interferenza del disco volante? Al prossimo post su Tik Tok l'ardua sentenza.