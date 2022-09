Vladimir Putin, i servizi: "Ha dato l'ordine direttamente lui", uno choc

24 settembre 2022 a

a

a

L'esercito russo sarebbe nel caos: quale strategia adottare per combattere la controffensiva ucraina? E lo stesso Vladimir Putin starebbe dando ordini direttamente ai generali, scavalcando così la catena di comando militare. Queste informazioni sono venute alla luce grazie ad alcune intercettazioni dell'intelligence Usa, poi filtrate alla principale emittente statunitense CNN. Secondo quanto riporta La Stampa, i servizi segreti americani sono riusciti a ottenere i contenuti di alcune conversazioni tra gli ufficiali russi che si lamenterebbero del processo decisionale di Mosca, e anche di diverse telefonate dei soldati al fronte mentre parlano con amici e familiari a casa. Da tutto ciò emergerebbero, quindi, rabbia e frustrazione, oltre che un morale bassissimo da parte delle truppe. Non solo, Mosca si sarebbe trovata sulla difensiva sia ad Est, nell'area finita sotto i colpi dell'artiglieria ucraina, sia a Sud, nella zona di Kherson.

Bomba atomica, ecco gli obiettivi di Putin in Italia: la mappa del terrore

Sempre secondo quanto riferiscono le fonti statunitensi, il fatto che il presidente russo in persona stia impartendo ordini sulle tattiche e gli schieramenti sarebbe un chiaro segnale di confusione, e di conseguenza, di debolezza. Questo perché si tratterebbe di una gestione molto insolita per un esercito moderno che potrebbe indicare una struttura di comando disfunzionale. Non a caso, secondo gli analisti militari Cia, già l'ordine di mobilitazione di Putin, annunciato negli scorsi giorni, sarebbe significativo in quanto "è un riconoscimento diretto che "l'operazione militare speciale" di Mosca non stava funzionando e doveva essere modificata".