Joe Biden in stato confusionale: il gesto-choc, paura negli Usa

Disorientato e confuso: così è apparso il presidente americano Joe Biden sul palco dopo il suo intervento al Global Fund di New York. Il video nel quale, dopo aver finito di parlare, si guarda attorno in maniera spaesata, è già diventato virale in rete e sui social. Quello che spesso viene definito come l’uomo più potente della terra sembra davvero in difficoltà, in cerca di qualcuno che lo sostenga. Un appiglio.

L’episodio è avvenuto quando Biden stava per scendere dal palco. Quindi prima si è guardato attorno, non sapendo bene dove andare, poi si è fermato in piedi a pochi passi dal leggio. Il video ha scatenato non poche polemiche. In molti sostengono che un presidente Usa non possa avere una tale confusione mentale. Soprattutto per via del potere che ha.

Secondo i più critici, l'episodio è soltanto un altro caso in cui “il presidente appare perso”. Secondo alcuni “le sue capacità cognitive stanno diminuendo”. Altri ancora parlano invece di “imbarazzo nazionale”. Non è nemmeno la prima volta che Biden si rende protagonista di situazioni simili. Ad aprile, al termine di un intervento all'Università della Carolina del Nord, il presidente dopo gli applausi si era girato per stringere la mano a chi doveva essere vicino lui, ma non c'era nessuno. Spaesato ha atteso qualche secondo per poi scendere dal palco.