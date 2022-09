L'aereo sbaglia manovra: si inabissa a Montpellier, immagini choc

24 settembre 2022 a

a

a

Disastro sfiorato all'aeroporto di Montplellier, in Francia: un aereo merci è uscito rovinosamente di pista, inabissandosi parzialmente nelle acque vicine. Fortunatamente non si sono registrati feriti, ma per la portata dell'incidente l'aeroporto Méditerranée è stato comunque costretto alla chiusura, secondo quanto annunciato dalla prefettura del dipartimento dell'Herault.





Il velivolo della compagnia West Atlantic è uscito di pista nella notte in fase di atterraggio e le immagini pubblicate sui social dalla pagina specializzata Breaking Aviation News & Videos sono tanto eloquenti quanto impressionanti. "Come misura di sicurezza e in attesa che una compagnia specializzata sposti gli aerei, i voli commerciali e merci" non potranno più atterrare a Montpellier a tempo indeterminato, ha spiegato la prefettura in un comunicato. "Le tre persone nell'aereo sono illese. Hanno potuto essere portate fuori e messe in salvo grazie al rapido intervento dei servizi di emergenza", ha detto la stessa fonte.

"Tutto provocato da un aereo": alluvione nelle Marche, il delirio complottista





Erano le 2.50 quando un aereo dell'Aeropostale, un Boeing 737 carico di merci, ha 'mancato' l'atterraggio all'aeroporto del Sud della Francia e ha concluso il suo viaggio nello stagno di Mauguio, situato a fine pista. Il muso dell'aereo è attualmente sommerso. Sessanta vigili del fuoco del servizio antincendio e di soccorso dipartimentale dell'Herault, inclusi specialisti del soccorso in acqua, sono stati inviati sul posto.