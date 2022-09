Cina, "Xi Jinping arrestato e golpe": girano voci impazzite e clamorose

25 settembre 2022 a

Nessuna traccia di Xi Jinping. Il presidente cinese sembra essere sparito. Sono queste le notizie che circolano in Rete insieme ad altre indiscrezioni e retroscena. Mancano, va detto, conferme ufficiali. Alcuni riferiscono che il numero uno di Pechino sarebbe agli arresti domiciliari, altri che centinaia di voli sono stati cancellati mentre aerei militari sorvolano il Paese e altri ancora parlano addirittura di un colo di Stato. Cosa stia realmente accadendo non è dato sapersi. Eppure non è una novità che, dopo il vertice a Samarcanda, il presidente cinese non ha più incontrato i massimi dirigenti del governo né quelli del partito comunista di cui è leader. Basta pensare che mercoledì Xi Jinping non ha saltato l'importante riunione sulla difesa nazionale e la riforma militare a Pechino, così come l'incontro con alti dirigenti militari. Queste voci, per inciso, circolano ormai da giorni.

Leggendo sui social le voci dietro a queste evidenze - che arrivano soprattutto dall'India - sono tantissime. Tra queste quella che vede Pechino occupata dai soldati, perché l'esecutivo di Xi è caduto. Più in particolare è il sito News Highland Vision a sostenere che l’ex presidente Hu Jintao e l’ex primo ministro cinese Wen Jiabao hanno ripreso il controllo del Central Guard Bureau (Cgb). Ma si vocifera anche che una volta rientrato a Pechino, Xi sia stato posto in detenzione in aeroporto da membri dell’Esercito popolare di liberazione e si troverebbe agli arresti domiciliari a Zhongnanhai.

"Veicoli militari PLA diretti a Pechino il 22 settembre. Partendo dalla contea di Huanlai vicino a Pechino e finendo nella città di Zhangjiakou, provincia di Hebei, l’intera processione lunga 80 chilometri. Nel frattempo, si sussurra che XiJinping fosse in arresto dopo che gli anziani del PCC lo avevano rimosso dalla carica di capo dell’EPL", scrive su Twitter Jennifer Zeng, un’attivista cinese per i diritti umani residente negli Stati Uniti. I dubbi comunque rimangono. Chi preferisce andarci cauto, sospetta che Xi sia semplicemente in quarantena o sia risultato positivo al Covid. Come detto, bene ribadirlo, mancano conferme ufficiali. Così come però, ad ora, non sono arrivate smentite.