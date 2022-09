Urina sulla tomba dell'ex moglie per 50 anni ogni giorno: i video-choc

26 settembre 2022 a

Si recava al cimitero tutte le mattine all'alba, solo per urinare sulla tomba dell'ex moglie da cui aveva divorziato quasi 50 anni prima. A inchiodare l'uomo un filmato scioccante, catturato da una telecamera nascosta installata dai membri della famiglia della defunta, e pubblicato su Facebook da Michael Murphy, la cui madre, Linda Louise Torello, è sepolta sotto la tomba diventata oggetto della profanazione dell’ex marito. Il gesto dissacratorio, riportato dal DailyMail.com, si è consumato nel cimitero di Orangetown, una cittadina alle porte di New York.

"Questo mi ha spezzato il cuore. Un uomo della contea di Bergen, nel New Jersey, ha lasciato sacchi di feci e ha urinato sulla lapide di mia madre quasi ogni mattina, come fosse una normale routine, assistito anche da sua moglie": questo lo sfogo di Murphy sui social. "Abbiamo settimane e mesi di prove. Nessuno nella mia famiglia ha avuto contatti con lui dal 1976 o giù di lì, non sappiamo come abbia trovato la tomba di mia madre". Torello è morta di cancro nel 2017 all'età di 66 anni, il che significa che il suo ex marito potrebbe aver urinato sulla sua tomba per cinque anni. In un primo momento, Murphy spiega di aver notato un sacchetto contenente feci sulla lapide, ma ha pensato che fosse stata lasciata lì per errore, forse da un dog sitter. Dopo che il fatto però si è ripetuto, ha chiamato la polizia ed ha ottenuto il permesso di posizionare delle telecamere per far luce sull'accaduto. Tuttavia, la polizia di Orangetown ha detto che non c’era nulla che potesse fare perché non c’erano minacce specifiche di violenza fisica. Così Murphy ha rivolto la sua denuncia alle testate giornalistiche, e da lì in poi, dopo che il filmato ha fatto il giro del web, ha dichiarato che l'uomo ha cessato il rituale quotidiano.