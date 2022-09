Londra, la guardia reale spaventa una bambina: "Stai alla larga"

29 settembre 2022 a

Ha fatto il giro del mondo il filmato che riprende una guardia reale urlare contro una bambina. È successo a Londra, a Horse Guards, un luogo meno conosciuto rispetto a Buckingham Palace, ma altrettanto importante per la cerimonia del cambio della guardia, che qui si svolge a cavallo, anzichè a piedi. La guardia - un membro delle Life Guards, il reggimento di alto livello della Household Cavalry - è stata ripresa mentre urla "Stai alla larga!" a una bambina che inavvertitamente si è trovava sul suo percorso durante la marcia.

https://vm.tiktok.com/ZMFLSjRdF/

La bambina, infatti, era in piedi davanti a un arco, ignara della situazione, quando il soldato è arrivato alle sue spalle con la sua uniforme rossa e ha urlato facendola così spaventare. Un'azione che ha sortito l'effetto desiderato, a quanto pare, perché la piccola non è solo scappata, ma è anche scoppiata a piangere. Tuttavia, c'è da dire che il protocollo di servizio di sentinella armata prevede che chiunque sia sulla traiettoria di marcia del militare o che entri nel suo spazio di conservazione di decoro ed operatività sia "avvisato" con un grido brutale. Tant'è che non sono pochi i turisti che incappano in questa spiacevole situazione dopo essersi presi troppe libertà con le guardie. Il video, condiviso su TikTok, ha ricevuto in pochissimo tempo oltre 200mila like.