Russia, sfregio agli italiani: "Gas acceso tutto il giorno, sai quanto pago?"

Sulla crisi del gas non c'è nulla da scherzare. Eppure in Russia c'è chi gioca a provocare gli europei. Succede su diverse piattaforma social, tra cui Twitch. Un utente russo, in particolare, aveva aperto un canale di livestreaming per mostrare a tutti come tenesse sia il riscaldamento sia i fornelli del gas accesi al massimo tutto il giorno, anche quando non aveva bisogno di cuocere del cibo o di riscaldarsi. A corredo la frase: "Dalla Russia con amore".

"Cosa svela il 4° tubo". Nord Stream, cosa è successo davvero: Fabbri clamoroso

"Gas acceso 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, e paghiamo appena 1,44 euro al mese", scriveva ancora l'utente. La verità o solo propaganda? Certo è che - come scrive Leggo - si è trattato di una provocazione che non ha fatto piacere agli europei, oggi alle prese con prezzi oltre i massimi storici. Ecco perché il video dell'utente russo ha fatto letteralmente esplodere di rabbia tutti gli europei, italiani compresi, che devono fare i conti con il caro bollette.

La crisi energetica è nata con la guerra in Ucraina e tutte le sue conseguenze, tra cui le sanzioni dell'Occidente alla Russia e le speculazioni del mercato. L'utente che ha trasmesso live dalla propria cucina, con il riscaldamento al massimo e i fornelli del gas accesi costantemente, si chiama "RussianGas1" su Twitch. Tuttavia, alla fine la piattaforma ha deciso di sospendere e chiudere quell'account, come riporta OddityCentral. Nel frattempo, però, in molti hanno seguito l'esempio di quell'account. E così ne sono nati diversi con lo stesso obiettivo, anche su Youtube.