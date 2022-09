Giorgia Meloni, la mossa per salvare l'Italia: "Risposta Ue sull'energia"

29 settembre 2022 a

a

a

"Di fronte alla sfida epocale della crisi energetica serve una risposta immediata a livello europeo a tutela di imprese e famiglie": Giorgia Meloni mette le priorità del Paese e di tutta l'Europa nero su bianco. In una nota, infatti, la presidente di Fratelli d'Italia, che domenica scorsa ha trionfato alle elezioni, ha dichiarato: "Nessuno Stato membro può offrire soluzioni efficaci e a lungo termine da solo in assenza di una strategia comune, neppure quelli che appaiono meno vulnerabili sul piano finanziario".

Facendo riferimento al Consiglio europeo sul tema energia in programma domani, poi, la Meloni si è augurata che "prevalgano buon senso e tempestività. Su questo tema di vitale importanza per l’Italia confido nella compattezza di tutte le forze politiche". Quello che auspica la leader di FdI, insomma, è una "strategia comune" della Ue in vista dell'importante vertice di domani, venerdì 30 settembre.

La grande sfida per l'Europa è rappresentata adesso dall'introduzione di un tetto al prezzo del gas per aiutare i cittadini a fronteggiare la crisi energetica in corso. Ben 15 Stati membri si sono detti d'accordo e hanno indirizzato alla Commissione europea una lettera ufficiale con questa richiesta. Tra i Paesi più riluttanti invece ci sarebbero Germania e Ungheria. Tra i timori quello per cui la misura potrebbe spaventare i fornitori in un momento in cui l'Europa ha estremo bisogno di catene di approvvigionamento alternative a quelle russe.