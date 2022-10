Arnold Schwarzenegger, come firma il libro ad Auschwitz: la frase-choc

01 ottobre 2022 a

a

a

Polemiche per la visita di Arnold Schwarzenegger ad Auschwitz. L’attore ha ricevuto il premio inaugurale per la lotta all’odio e per questo si è recato al memoriale per onorare le vittime del campo. La frase lasciata sul libro degli ospiti è però diventata un caso: “Tornerò”, ha scritto Schwarzenegger citando una delle più celebri battute del suo personaggio Terminator.

Molti hanno ritenuto inadeguato e irriverente il commento dell’attore, ma a fare chiarezza è stato direttamente l’account social ufficiale del museo, che ha condiviso la firma e la frase dell’ex governatore della California, fornendo una spiegazione ai critici: “Questa visita doveva essere relativamente breve. E la scritta era una promessa di tornare per un altro e più approfondito incontro”. Caso chiuso, quindi: resta il premio ricevuto da Schwarzenegger, che è di origine austriaca naturalizzato statunitense.

“Sono testimone delle rovine di un Paese distrutto dai nazisti - aveva scritto dopo aver ricevuto il premio per la lotta all’odio - ho visto in prima persona come questo odio è andato fuori controllo e condivido questi ricordi dolorosi con il mondo nella speranza di prevenire tragedie future ed educare i soldati alla responsabilità personale. Sono con la Auschwitz Jewish Center Foundation e la loro missione educativa per garantire 'Mai più’”.