Kainerugaba, il generale che offrì 100 vacche per la Meloni? Che fine ha fatto

05 ottobre 2022 a

a

a

Ricordate il generale ugandese che aveva offerto cento mucche per Giorgia Meloni? Si chiama Muhozozi Kainerugaba e oggi è stato rimosso dal comando delle truppe di terra. Il motivo? Alcuni suoi tweet troppo vivaci che non sono passati inosservati. Sarebbe stato soprattutto suo padre Yoweri Museveni, che è anche il presidente del Paese, a non apprezzarli.

"Quante vacche vale la Meloni": incidente diplomatico internazionale

Nonostante questo, però, come riporta Repubblica, sarebbe comunque stato promosso generale a pieno titolo, il più alto in grado dell'esercito. A 48 anni diventa così il più giovane generale "a quattro stelle" della storia ugandese. Non è stato toccato o modificato, invece, il suo ruolo di consigliere presidenziale per le operazioni speciali. Nel frattempo Kainerugaba ha continuato a pubblicare post sui social, dove è sostenuto da ben 600mila follower, anche dopo essere stato rimosso dal suo incarico. A prendere il suo posto è stato il generale Kayanja Muhanga, che ha guidato le missioni dell'esercito ugandese in Somalia e che invece non sembra essere molto attivo sui social.

Giuseppe Conte a un passo dalla Meloni: sondaggio-choc di Pagnoncelli

Kainerugaba si era pronunciato pure su Giorgia Meloni, definendola una donna "senza paura" e "sincera". Poi, provando a spiegare agli "amici italiani" il valore delle vacche locali Nkore, aveva ironicamente parlato dell'intenzione di offrirle per la leader di FdI. A far discutere sono stati diversi suoi tweet: in un caso aveva scritto di voler invadere il centro di Roma, in un altro caso aveva twittato a sostegno dei ribelli del Tigray contro le truppe federali etiopi, in un altro ancora aveva detto che tutti gli africani sostengono la Russia nella sua guerra in Ucraina.