Vladimir Putin, "chi gli farà le scarpe": ecco il nome del successore

Vladimir Putin sta per compiere 70 anni, ma ha ben poco da festeggiare. La guerra in Ucraina si sta rivelando un fallimento di proporzioni storiche, con le truppe di Mosca ripetutamente umiliate e soprattutto ridimensionate agli occhi di tutto il mondo. Inoltre la Russia è sempre più isolata a livello internazionale e sta perdendo presa pure su alcuni Paesi sui quali ha sempre avuto una forte influenza.

A preoccupare maggiormente Putin in questo momento è però il fronte interno: persino l’élite economica e tutto il baraccone dei media statali hanno perso fiducia nel presidente, che è stato indirettamente attaccato anche da fedelissimi quali il ceceno Kadyrov e l’uomo d’affari Prigozhin. “Significa che la corsa alla successione è aperta - scrive Marta Ottaviani su Il Giorno - se prima Vladimir Putin era circondato da un cerchio magico di fedelissimi, adesso per la maggior parte è gente che vuole prendere il suo posto”.

Il nome più accreditato al momento è quello di Nikolaij Patrushev: “Di San Pietroburgo come il presidente, che conosce dagli Anni '70, anche per il comune passato nel Kgb, il servizio segreto russo. Potentissimo, il suo nome sarebbe accolto in modo positivo da parte dell’intelligence. C'è poi 'l'eterno secondo', Dmitrij Medvedev, che ha già servito come presidente della Repubblica per un solo mandato, dal 2008 al 2012, solo perché Putin non poteva ricandidarsi. Ci sono poi i vari outsider, a partire dal sindaco di Mosca, Sergeij Sobyanin e l'attuale premier, Mikhail Mishustin, anche se pare che nessuno dei due - chiosa la Ottaviani - muoia dalla voglia di entrare in competizione”.